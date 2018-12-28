Александр Шаронов: «К сожалению, экономическая нестабильность нарастает»
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Александр Шаронов: «К сожалению, экономическая нестабильность нарастает»
Председатель комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области Александр Шаронов ответил на вопросы главного редактора «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» Андрея Вовка по поводу бюджета региона на следующий год.
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