2018-12-29T12:41:25+03:00
Около Кремля
Андрей ВОВК

Александр Шаронов: «К сожалению, экономическая нестабильность нарастает»

Все о нижегородской политике в программе «Около Кремля с Андреем Вовком» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FMВсе о нижегородской политике в программе «Около Кремля с Андреем Вовком» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM

Все о нижегородской политике в программе «Около Кремля с Андреем Вовком» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM

Александр Шаронов: «К сожалению, экономическая нестабильность нарастает»

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Председатель комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области Александр Шаронов ответил на вопросы главного редактора «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» Андрея Вовка по поводу бюджета региона на следующий год.

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