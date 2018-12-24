Механизм бессмертия, бумажные истории и something else в нижегородском «Арсенале»
О новых выставках рассказала куратор филиала ГЦСИ Алиса Савицкая в подкасте «Культурные люди» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM
Механизм бессмертия, бумажные истории и something else в нижегородском «Арсенале»
В нижегородском «Арсенале» открылись три новые выставки, о которых рассказала руководитель отдела выставок Волго-Вятского филиала Государственного центра современного искусства Алиса Савицкая на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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