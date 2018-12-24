«Невероятные приключения деда Мороза» в КЦ «Рекорд»!
Автор и режиссер новогоднего мюзикла Александр Гронский о песнях и не только в подкасте «Горький Сити» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM
«Невероятные приключения деда Мороза» в КЦ «Рекорд»!
28 декабря на сцене культурного центра «Рекорд» в Нижнем Новгороде стартует новогодний мюзикл для всей семьи «Невероятные приключения деда Мороза». О том, как песни определяют наше настроение, и почему на этот музыкальный спектакль нужно идти всей семьей, рассказал автор и режиссер новогоднего мюзикла «Невероятные приключения деда Мороза» Александр Гронский в эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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