Новые нижегородские автобусы, закон о тишине и депутатский «исход» - события региона за неделю

21 Дек. 10:00 2018-12-21T19:52:12+03:00

Обсуждаем события Нижнего Новгорода и региона в подкасте «Картина недели» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Новые автобусы, закон о тишине и депутатский «исход»: нижегородская «Картина недели» на 92,8 FM 00:00 00:00

Чем нам запомнится уходящая неделя? Ведущий Алексей Казаковцев и главный редактор «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» Андрей Вовк обсудили новые нижегородские автобусы, популярность НиНо у туристов в новогодние праздники и решение областных депутатов запретить ремонт дома после 8 вечера. А чем вам запомнилась эта семидневка? Оставляйте комментарии здесь и в группе Радио в ВК, слушайте 92,8 FM!

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