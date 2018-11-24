СЕГОДНЯ 10:00 2018-11-24T11:42:40+03:00

Нижегородский аэропорт «Стригино» назовут именем Валерия Чкалова? 00:00 00:00

Федеральный проект «Великие имена России» уже наделал немало шума. Например, скандал разразился в Омске, где организаторы конкурса проигнорировали «волю народа» назвать местный аэропорт именем Егора Летова. Своя интрига есть и в других 44 городах, в том числе в Нижнем Новгороде. Все детали голосования в нашем городе и других городах-участниках конкурса обсудили в программе «Картина недели» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!