Нижегородский аэропорт «Стригино» назовут именем Валерия Чкалова?
Стартовал финальный этап конкурса «Великие имена России»
Нижегородский аэропорт «Стригино» назовут именем Валерия Чкалова?
Федеральный проект «Великие имена России» уже наделал немало шума. Например, скандал разразился в Омске, где организаторы конкурса проигнорировали «волю народа» назвать местный аэропорт именем Егора Летова. Своя интрига есть и в других 44 городах, в том числе в Нижнем Новгороде. Все детали голосования в нашем городе и других городах-участниках конкурса обсудили в программе «Картина недели» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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