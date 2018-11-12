Уголовные дела Олега Сорокина и Александра Бочкарева переданы в суд, что ждет политиков?

12 Нояб. 10:00 2018-11-13T16:02:40+03:00

«Олег Сорокин и Александр Бочкарев в ближайшем будущем в политику не вернутся» 00:00 00:00

В ноябре 2017 года против лидера НРО «Справедливая Россия» Александра Бочкарева было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, он был помещен под домашний арест. Через месяц, в декабре того же года, был задержан заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области и экс-мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, а также в соучастии в похищении человека.

На минувшей неделе стало известно, что оба уголовных дела направлены в суд. Что ждет скандально известных политиков? Обсудили с главным редактором «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде Андреем Вовком, руководителем нижегородского отделения Фонда развития гражданского общества Евгением Семеновым и политологом Сергеем Кочеровым в программе «Картина недели» на 92,8 FM.

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