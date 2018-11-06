Максим Черкасов: «Будем внедрять бережливые технологии по всей области»
Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области рассказал на 92,8 FM о бережливых технологиях, цифровом производстве и промышленном кластере
Максим Черкасов: «Будем внедрять бережливые технологии по всей области»
В программе «Около Кремля с Андреем Вовком» на Радио «Комсомольская Правда» 92,8 FM - министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!