6 Нояб. 10:00 2018-11-07T09:04:47+03:00

главный редактор «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» Андрей Вовк и министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов Фото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Максим Черкасов: «Будем внедрять бережливые технологии по всей области» 00:00 00:00

В программе «Около Кремля с Андреем Вовком» на Радио «Комсомольская Правда» 92,8 FM - министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!