2018-11-07T09:04:47+03:00
Около Кремля
Андрей ВОВК

Максим Черкасов: «Будем внедрять бережливые технологии по всей области»

главный редактор «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» Андрей Вовк и министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасовглавный редактор «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» Андрей Вовк и министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим ЧеркасовФото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области рассказал на 92,8 FM о бережливых технологиях, цифровом производстве и промышленном кластере

Максим Черкасов: «Будем внедрять бережливые технологии по всей области»

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В программе «Около Кремля с Андреем Вовком» на Радио «Комсомольская Правда» 92,8 FM - министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

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