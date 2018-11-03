Татьяна Цыганкова: «Евстигнеев – великий актер, личность, наш волжский характер! Возле драмтеатра поставили шарж, а надо памятник ставить»
100 лет Нижегородскому театральному училищу имени Евгения Евстигнеева
Татьяна Цыганкова: «Евстигнеев – великий актер, личность, наш волжский характер! Возле драмтеатра поставили шарж, а надо памятник ставить»
29 октября Нижегородское театральное училище имени Евгения Евстигнеева отметило свой 100-летний юбилей. Многие звезды отечественного театра и кино в разное время окончили Театральное училище: Ирина Пегова, Екатерина Вилкова, Наталья Бочкарева, Александр Панкратов-Черный, Андрей Ильин. Конечно же, сам Евгений Александрович здесь начинал свой путь великого актера…
В знаменательный день в эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM пообщались с человеком, близко знавшим Евстигнеева и отдавшим душу и сердце училищу, - заместителем директора Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева, заслуженным работником культуры Российской Федерации Татьяной Цыганковой.
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