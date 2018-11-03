2018-11-02T11:52:13+03:00
Культурные люди
Дмитрий ЯКОВЛЕВ

Татьяна Цыганкова: «Евстигнеев – великий актер, личность, наш волжский характер! Возле драмтеатра поставили шарж, а надо памятник ставить»

заместитель директора Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева, заслуженный работник культуры Российской Федерации Татьяна Цыганковазаместитель директора Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева, заслуженный работник культуры Российской Федерации Татьяна ЦыганковаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

100 лет Нижегородскому театральному училищу имени Евгения Евстигнеева

Татьяна Цыганкова: «Евстигнеев – великий актер, личность, наш волжский характер! Возле драмтеатра поставили шарж, а надо памятник ставить»

00:00
00:00

29 октября Нижегородское театральное училище имени Евгения Евстигнеева отметило свой 100-летний юбилей. Многие звезды отечественного театра и кино в разное время окончили Театральное училище: Ирина Пегова, Екатерина Вилкова, Наталья Бочкарева, Александр Панкратов-Черный, Андрей Ильин. Конечно же, сам Евгений Александрович здесь начинал свой путь великого актера…

В знаменательный день в эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM пообщались с человеком, близко знавшим Евстигнеева и отдавшим душу и сердце училищу, - заместителем директора Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева, заслуженным работником культуры Российской Федерации Татьяной Цыганковой.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Скачать передачу [mp3, 40.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
14 Августа 2018 20:05 - 21:04

Культурные люди

Тема: Актеры главной премьеры этой осени «Тобол»: «Таких военных сцен, как в нашем фильме, еще никто не видел!»

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ

В гостях: Дмитрий НАЗАРОВ, Агата МУЦЕНИЕЦЕ, Олег УРУШЕВ
07:30
21:30
9 Августа 2018 12:17 - 12:31

Культурные люди

Тема: Актер Евгений Пыхтин: «В Центре Творческого Мастерства современные пьесы – прямые, откровенные, без сглаживания углов»

В студии: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

В гостях: Евгений ПЫХТИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 831-278-50-15+7-906-358-85-50
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Дмитрий Черышев признан лучшим тренером ФНЛ по итогам октября
Санавиацию впервые задействовали для доставки больного из Ветлуги в Нижний Новгород
Глеб Никитин встретился с представителями традиционных конфессий 4 ноября
Концерт Дмитрия Маликова в Нижнем Новгороде начнется в 20:00
На Рождественской улице прошла интерактивная костюмированная экскурсия «Купеческий Нижний»
Глеб Никитин вручил нижегородцам премии Минина и Пожарского в День народного единства
ФК «Нижний Новгород» уступил «Тюмени» в матче ФНЛ
Глеб Никитин и Владимир Панов возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Глеб Никитин посетил ярмарку на Рождественской улице
6 ноября в Нижнем Новгороде пройдет всероссийская игра «Риск»
Пропавшего в Кстовском районе 54-летнего Александра Сиднева нашли погибшим
Салют в честь Дня народного единства в Нижнем Новгороде начнется в 21:00
Нижегородские полицейские поймали похитителя аппарата для жарки во фритюре
Уехал на рыбалку и пропал: в Кстовском районе ищут 54-летнего Александра Сиднева
БК «Нижний Новгород» уступил польской «Зенене Гуре» в матче Единой Лиги ВТБ
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем народного единства
В Нижний Новгород приехал президент европейской цирковой ассоциации Карло Урс Пилс