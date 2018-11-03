3 Нояб. 10:00 2018-11-02T11:52:13+03:00

Татьяна Цыганкова: «Евстигнеев – великий актер, личность, наш волжский характер! Возле драмтеатра поставили шарж, а надо памятник ставить» 00:00 00:00

29 октября Нижегородское театральное училище имени Евгения Евстигнеева отметило свой 100-летний юбилей. Многие звезды отечественного театра и кино в разное время окончили Театральное училище: Ирина Пегова, Екатерина Вилкова, Наталья Бочкарева, Александр Панкратов-Черный, Андрей Ильин. Конечно же, сам Евгений Александрович здесь начинал свой путь великого актера…

В знаменательный день в эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM пообщались с человеком, близко знавшим Евстигнеева и отдавшим душу и сердце училищу, - заместителем директора Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева, заслуженным работником культуры Российской Федерации Татьяной Цыганковой.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!