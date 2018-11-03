2018-11-02T11:17:30+03:00
Тема дня - Нижний Новгород
Дмитрий ЯКОВЛЕВ

Василий Бугай: «Мы не только вспоминаем заслуги комсомола, но и стараемся применить эти методы в воспитании молодежи»

член НООО ветеранов комсомола «Комсомольская площадь», директор ЧПОУ «Нижегородский гуманитарно-технический колледж» Василий Бугайчлен НООО ветеранов комсомола «Комсомольская площадь», директор ЧПОУ «Нижегородский гуманитарно-технический колледж» Василий БугайФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В 100-летний юбилей ВЛКСМ член НООО ветеранов комсомола «Комсомольская площадь» рассказал о значении комсомола и работе с подрастающим поколением

Василий Бугай: «Мы не только вспоминаем заслуги комсомола, но и стараемся применить их в воспитании молодежи»

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Какую роль играл комсомол в жизни советских людей? Чем занимается организация ветеранов ВЛКСМ «Комсомольская площадь»? Есть ли альтернатива комсомолу в современной России? В честь 100-летия ВЛКСМ обсудили эти вопросы с членом НООО ветеранов комсомола «Комсомольская площадь», директором ЧПОУ «Нижегородский гуманитарно-технический колледж» Василием Бугаем.

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