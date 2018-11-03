Василий Бугай: «Мы не только вспоминаем заслуги комсомола, но и стараемся применить эти методы в воспитании молодежи»
В 100-летний юбилей ВЛКСМ член НООО ветеранов комсомола «Комсомольская площадь» рассказал о значении комсомола и работе с подрастающим поколением
Василий Бугай: «Мы не только вспоминаем заслуги комсомола, но и стараемся применить их в воспитании молодежи»
Какую роль играл комсомол в жизни советских людей? Чем занимается организация ветеранов ВЛКСМ «Комсомольская площадь»? Есть ли альтернатива комсомолу в современной России? В честь 100-летия ВЛКСМ обсудили эти вопросы с членом НООО ветеранов комсомола «Комсомольская площадь», директором ЧПОУ «Нижегородский гуманитарно-технический колледж» Василием Бугаем.
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