2018-10-23T11:31:39+03:00
Тема дня - Нижний Новгород
Алексей КАЗАКОВЦЕВДмитрий ЯКОВЛЕВ

Благоустройство в Нижнем Новгороде: эксперт ОНФ о работах в скверах и парках города

Эксперт нижегородского отделения ОНФ Светлана Крюкова о работах в скверах и парках Нижнего НовгородаЭксперт нижегородского отделения ОНФ Светлана Крюкова о работах в скверах и парках Нижнего НовгородаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Светлана Крюкова рассказала о результатах объезда благоустраиваемых объектов

Благоустройство в Нижнем Новгороде: эксперт ОНФ о работах в скверах и парках города

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19 октября эксперты Общероссийского народного фронта проверили, как обстоят дела с благоустройством территорий в Нижнем Новгороде в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды»: сквера 1905 года, Щелоковского хутора, парка «Дубки», сквера на улице Прыгунова, сквера в центре Сормова, сквера имени Грабина и сквера Григорьева. О результатах объезда в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала эксперт регионального штаба Общероссийского народного фронта Светлана Крюкова.

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