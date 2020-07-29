Александр Суханов: «Рано говорить о ликвидации объектов накопленного экологического вреда под Дзержинском»
Нижегородский политолог о самых актуальных темах в подкасте «Горький Сити»
Александр Суханов: «Рано говорить о ликвидации объектов накопленного экологического вреда под Дзержинском»
В очередном выпуске «Горький Сити» обсудили с политологом Александром Сухановым экологические проблемы Нижегородской области, перспективы развития круизного речного туризма и грядущее празднование Дня Нижнего Новгорода.
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