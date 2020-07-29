2020-07-31T08:24:25+03:00
Горький Сити
Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Александр Суханов: «Рано говорить о ликвидации объектов накопленного экологического вреда под Дзержинском»

политолог, кандидат философских наук Александр Сухановполитолог, кандидат философских наук Александр СухановФото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Нижегородский политолог о самых актуальных темах в подкасте «Горький Сити»

Александр Суханов: «Рано говорить о ликвидации объектов накопленного экологического вреда под Дзержинском»

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В очередном выпуске «Горький Сити» обсудили с политологом Александром Сухановым экологические проблемы Нижегородской области, перспективы развития круизного речного туризма и грядущее празднование Дня Нижнего Новгорода.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на 92,8 FM: Спасибо, что вы с нами!

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