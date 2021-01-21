Заключенные нижегородской колонии повторили картины классиков

"Девушка с горшком роз" В. Тропинина. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области
"Паркетчики" Г.Кайботта. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области
"Баронесса Икскуль" И.Репина. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области
"Святочное гадание" Н.Пимоненко. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области
"Читающая девушка" Ж-О. Фрагонара. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области
Семейный портрет Матюниных, художник Е.Хилкова. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области
"Селедочница" К.Маковского. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области
Портрет Татьяны Васнецовой, художник Васнецов. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области
Портрет Румянцевой, художник А.Антропов. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области
"На балу" Б.Моризо. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области
Картина художника Моргана Вестлинга. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области
"Кружевница" В.Тропинина. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области
"Жестокие романсы" И.Прянишникова. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области
"Девушка в платке" А.Венецианова. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области
"Девушка с кленовой веткой" В.Васнецова. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области