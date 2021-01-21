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Заключенные нижегородской колонии повторили картины классиков

"Девушка с горшком роз" В. Тропинина. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

"Девушка с горшком роз" В. Тропинина. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

"Паркетчики" Г.Кайботта. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

"Паркетчики" Г.Кайботта. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

"Баронесса Икскуль" И.Репина. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

"Баронесса Икскуль" И.Репина. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

"Святочное гадание" Н.Пимоненко. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

"Святочное гадание" Н.Пимоненко. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

"Читающая девушка" Ж-О. Фрагонара. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

"Читающая девушка" Ж-О. Фрагонара. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

Семейный портрет Матюниных, художник Е.Хилкова. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

Семейный портрет Матюниных, художник Е.Хилкова. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

"Селедочница" К.Маковского. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

"Селедочница" К.Маковского. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

Портрет Татьяны Васнецовой, художник Васнецов. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

Портрет Татьяны Васнецовой, художник Васнецов. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

Портрет Румянцевой, художник А.Антропов. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

Портрет Румянцевой, художник А.Антропов. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

"На балу" Б.Моризо. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

"На балу" Б.Моризо. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

Картина художника Моргана Вестлинга. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

Картина художника Моргана Вестлинга. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

"Кружевница" В.Тропинина. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

"Кружевница" В.Тропинина. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

"Жестокие романсы" И.Прянишникова. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

"Жестокие романсы" И.Прянишникова. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

"Девушка в платке" А.Венецианова. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

"Девушка в платке" А.Венецианова. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

"Девушка с кленовой веткой" В.Васнецова. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

"Девушка с кленовой веткой" В.Васнецова. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

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