Праздничная инсталляция появилась на Дмитриевской башне кремля в Нижнем Новгороде

На стене башни были показаны фрагменты нижегородской истории. ФОТО: Александр Воложанин
Полюбоваться праздничной инсталляцией смогли все желающие ФОТО: Александр Воложанин
Инсталляция стала одним из немногих мероприятий, которые прошли сегодня вживую. ФОТО: Александр Воложанин
Увидеть инсталляцию можно с разных ракурсов. ФОТО: Александр Воложанин
Полюбоваться этой красотой нижегородцы могут до трех ночи. ФОТО: Александр Воложанин
Ее включили с наступлением темноты. ФОТО: Александр Воложанин
Инсталляция посвящена Дню народного единства. ФОТО: Александр Воложанин