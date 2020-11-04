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Праздничная инсталляция появилась на Дмитриевской башне кремля в Нижнем Новгороде

На стене башни были показаны фрагменты нижегородской истории. ФОТО: Александр Воложанин

На стене башни были показаны фрагменты нижегородской истории. ФОТО: Александр Воложанин

Полюбоваться праздничной инсталляцией смогли все желающие ФОТО: Александр Воложанин

Полюбоваться праздничной инсталляцией смогли все желающие ФОТО: Александр Воложанин

Инсталляция стала одним из немногих мероприятий, которые прошли сегодня вживую. ФОТО: Александр Воложанин

Инсталляция стала одним из немногих мероприятий, которые прошли сегодня вживую. ФОТО: Александр Воложанин

Увидеть инсталляцию можно с разных ракурсов. ФОТО: Александр Воложанин

Увидеть инсталляцию можно с разных ракурсов. ФОТО: Александр Воложанин

Полюбоваться этой красотой нижегородцы могут до трех ночи. ФОТО: Александр Воложанин

Полюбоваться этой красотой нижегородцы могут до трех ночи. ФОТО: Александр Воложанин

Ее включили с наступлением темноты. ФОТО: Александр Воложанин

Ее включили с наступлением темноты. ФОТО: Александр Воложанин

Инсталляция посвящена Дню народного единства. ФОТО: Александр Воложанин

Инсталляция посвящена Дню народного единства. ФОТО: Александр Воложанин

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