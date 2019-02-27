Заседание эксперт-клуба "ОколоКремля" в Нижнем Новгороде
Заседание эксперт-клуба "ОколоКремля" в Нижнем Новгороде
Заседание эксперт-клуба "ОколоКремля" в Нижнем Новгороде
Заседание эксперт-клуба "ОколоКремля" в Нижнем Новгороде
Заседание эксперт-клуба "ОколоКремля" в Нижнем Новгороде
Заседание эксперт-клуба "ОколоКремля" в Нижнем Новгороде
Заседание эксперт-клуба "ОколоКремля" в Нижнем Новгороде
Заседание эксперт-клуба "ОколоКремля" в Нижнем Новгороде
Заседание эксперт-клуба "ОколоКремля" в Нижнем Новгороде
Заседание эксперт-клуба "ОколоКремля" в Нижнем Новгороде
Заседание эксперт-клуба "ОколоКремля" в Нижнем Новгороде
Заседание эксперт-клуба "ОколоКремля" в Нижнем Новгороде
Заседание эксперт-клуба "ОколоКремля" в Нижнем Новгороде
«Когда я стал депутатом в декабре прошлого года, атмосфера в гордуме была напряженной», - Артем Савин
«”Депутатопад” случился из-за смены исполнительной власти и ужесточения законодательства», - Александр Златов
Итог матча Реал Мадрид - Барселона: в столице Испании каталонцы устроили разгром 3:0 и вышли в финал Кубка