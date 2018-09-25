Соревнования по поеданию пельменей в пресс-центре "КП-Нижний Новгород"
Соревнования по поеданию пельменей в пресс-центре "КП-Нижний Новгород"
Соревнования по поеданию пельменей в пресс-центре "КП-Нижний Новгород"
Соревнования по поеданию пельменей в пресс-центре "КП-Нижний Новгород"
Соревнования по поеданию пельменей в пресс-центре "КП-Нижний Новгород"
Соревнования по поеданию пельменей в пресс-центре "КП-Нижний Новгород"
Соревнования по поеданию пельменей в пресс-центре "КП-Нижний Новгород"
Соревнования по поеданию пельменей в пресс-центре "КП-Нижний Новгород"
Соревнования по поеданию пельменей в пресс-центре "КП-Нижний Новгород"
Соревнования по поеданию пельменей в пресс-центре "КП-Нижний Новгород"
Соревнования по поеданию пельменей в пресс-центре "КП-Нижний Новгород"
Новый глава Владимирской области призвал призвал проигравшую на выборах соперницу Светлану Орлову покинуть регион