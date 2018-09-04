"Торпедо" обыграло "СКА" (Санкт-Петербург) со счетом 4-3
"Торпедо" обыграло "СКА" (Санкт-Петербург) со счетом 4-3
"Торпедо" обыграло "СКА" (Санкт-Петербург) со счетом 4-3
"Торпедо" обыграло "СКА" (Санкт-Петербург) со счетом 4-3
"Торпедо" обыграло "СКА" (Санкт-Петербург) со счетом 4-3
"Торпедо" обыграло "СКА" (Санкт-Петербург) со счетом 4-3
"Торпедо" обыграло "СКА" (Санкт-Петербург) со счетом 4-3
"Торпедо" обыграло "СКА" (Санкт-Петербург) со счетом 4-3
"Торпедо" обыграло "СКА" (Санкт-Петербург) со счетом 4-3
"Торпедо" обыграло "СКА" (Санкт-Петербург) со счетом 4-3
"Торпедо" обыграло "СКА" (Санкт-Петербург) со счетом 4-3
Кинопоказы, выступление «Хора Турецкого» и мастер-классы: 6 и 7 сентября в Нижнем Новгороде пройдут Дни Москвы