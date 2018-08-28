Реконструкция кровли кремля, сорванной ураганом
Реконструкция кровли кремля, сорванной ураганом
Реконструкция кровли кремля, сорванной ураганом
Реконструкция кровли кремля, сорванной ураганом
Реконструкция кровли кремля, сорванной ураганом
Реконструкция кровли кремля, сорванной ураганом
Реконструкция кровли кремля, сорванной ураганом
Реконструкция кровли кремля, сорванной ураганом
Реконструкция кровли кремля, сорванной ураганом
Реконструкция кровли кремля, сорванной ураганом
Реконструкция кровли кремля, сорванной ураганом
Глава МВД ФРГ пообещал Саксонии помощь федеральных властей после антииммигрантских выступлений в Хемнице