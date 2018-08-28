В нижегородском кремле найдено кладбище 17 века
В нижегородском кремле найдено кладбище 17 века
В нижегородском кремле найдено кладбище 17 века
В нижегородском кремле найдено кладбище 17 века
В нижегородском кремле найдено кладбище 17 века
В нижегородском кремле найдено кладбище 17 века
В нижегородском кремле найдено кладбище 17 века
В нижегородском кремле найдено кладбище 17 века
В нижегородском кремле найдено кладбище 17 века
В нижегородском кремле найдено кладбище 17 века
В нижегородском кремле найдено кладбище 17 века
Глава МВД ФРГ пообещал Саксонии помощь федеральных властей после антииммигрантских выступлений в Хемнице