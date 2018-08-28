Фотогалереи
В нижегородском кремле найдено кладбище 17 века

В нижегородском кремле найдено кладбище 17 века

В нижегородском кремле найдено кладбище 17 века

В нижегородском кремле найдено кладбище 17 века

В нижегородском кремле найдено кладбище 17 века

В нижегородском кремле найдено кладбище 17 века

В нижегородском кремле найдено кладбище 17 века

В нижегородском кремле найдено кладбище 17 века

В нижегородском кремле найдено кладбище 17 века

В нижегородском кремле найдено кладбище 17 века

В нижегородском кремле найдено кладбище 17 века
Новости 24