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Нижегородцы выстроили флаг России из автомобилей

Нижегородцы выстроили флаг России из автомобилей

Нижегородцы выстроили флаг России из автомобилей

Нижегородцы выстроили флаг России из автомобилей

Нижегородцы выстроили флаг России из автомобилей

Нижегородцы выстроили флаг России из автомобилей

Нижегородцы выстроили флаг России из автомобилей

Нижегородцы выстроили флаг России из автомобилей

Нижегородцы выстроили флаг России из автомобилей

Нижегородцы выстроили флаг России из автомобилей

Нижегородцы выстроили флаг России из автомобилей
Новости 24
Глеб Никитин встретился с замминистра промышленности и торговли РФ Александром Морозовым
Нижегородский предприниматель придумал схему ухода от налогов
Нижегородца обвиняют в сексуальном насилии над малолетним мальчиком
Автобус нелегального перевозчика был арестован в Нижнем Новгороде
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Школьное питание станет бесплатным для детей из многодетных семей, чей среднедушевой доход не выше 12 165 рублей
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Во всех 498 образовательных учреждениях Нижнего Новгорода разработаны паспорта антитеррористической защищенности
В Нижнем Новгороде заведено уголовное дело о хищении денег при реконструкции детского сада
Нижегородская телебашня окрасится в цвета российского триколора 22 августа
В нижегородских лесах вводится пятый класс пожароопасности
Наземный переход через реку Левинка в Нижнем Новгороде будет отремонтирован в 2018 году
Глеб Никитин посетил с рабочим визитом Дивеевский район
«Поезда здоровья» побывали в 100 населенных пунктах Нижегородской области
В Нижегородской области осудили организатора группы «обнальщиков»
Нижегородец задолжал своему ребенку почти один миллион рублей
90 процентов котельных Теплоэнерго в Нижнем Новгороде готовы к отопительному сезону
Нижегородку обвиняют в избиении подруги до смерти
Нижегородец вымогал у врача 1,5 миллиона рублей
Коррупция в Нижегородской области выросла на 19 процентов
В Нижнем Новгороде скоро начнется гроза
Количество присасывания клещей в Нижегородской области снизилось на 27 процентов
Росгвардия подключилась к поискам 9-летней Маши Люлиной
В Нижнем Новгороде появится новый рейс до Санкт-Петербурга