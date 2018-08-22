Новые игроки в баскетбольной команде "Нижний Новгород"
Новые игроки в баскетбольной команде "Нижний Новгород"
Новые игроки в баскетбольной команде "Нижний Новгород"
Новые игроки в баскетбольной команде "Нижний Новгород"
Новые игроки в баскетбольной команде "Нижний Новгород"
Новые игроки в баскетбольной команде "Нижний Новгород"
Новые игроки в баскетбольной команде "Нижний Новгород"
Новые игроки в баскетбольной команде "Нижний Новгород"
Новые игроки в баскетбольной команде "Нижний Новгород"
Новые игроки в баскетбольной команде "Нижний Новгород"
Новые игроки в баскетбольной команде "Нижний Новгород"
Школьное питание станет бесплатным для детей из многодетных семей, чей среднедушевой доход не выше 12 165 рублей
Во всех 498 образовательных учреждениях Нижнего Новгорода разработаны паспорта антитеррористической защищенности