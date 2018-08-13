Фотогалереи
Ремонт крыши, сорванной ураганом в нижегородском кремле

Ремонт крыши, сорванной ураганом в нижегородском кремле

Ремонт крыши, сорванной ураганом в нижегородском кремле

Ремонт крыши, сорванной ураганом в нижегородском кремле

Ремонт крыши, сорванной ураганом в нижегородском кремле

Ремонт крыши, сорванной ураганом в нижегородском кремле

Ремонт крыши, сорванной ураганом в нижегородском кремле

Ремонт крыши, сорванной ураганом в нижегородском кремле

Ремонт крыши, сорванной ураганом в нижегородском кремле

Ремонт крыши, сорванной ураганом в нижегородском кремле

Ремонт крыши, сорванной ураганом в нижегородском кремле
Новости 24
В Нижегородской области появится комплекс для выращивания томатов
Кастинг конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород – 2018» пройдет 23 августа
В Нижнем Новгороде на отремонтированные дороги нанесли термопластик
Нижегородец сбил 15-летнюю велосипедистку
Пьяный мужчина чуть не зарубил соседку своей сожительницы в Уренском районе
Телезвезда Лариса Вербицкая проведет фестиваль скандинавской ходьбы в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде более половины жилых домов получили паспорта готовности к отопительному сезону
Выбран подрядчик для благоустройства Щелоковского хутора
МЧС предупреждает нижегородцев о сильных порывах ветра 13 августа
16-летняя мотоциклистка сбила четырех пешеходов в Ардатовском районе
Сквер им. 1905 года хотят благоустроить в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области темп роста жилья увеличился на 4,6%
В Дзержинске погиб пассажир иномарки, за рулем которой был пьяный водитель
Праздничную иллюминацию включат на нижегородской телебашне 13 августа
Глеб Никитин открыл на Бору новую площадь Георгия Победоносца
Четыре человека утонули в выходные в Нижегородской области
ФК «НН» проведет «Открытый урок» для воспитанников социальных приютов
МЧС предупреждает нижегородцев о высокой пожароопасности лесов
Локомотив пассажирского поезда загорелся на перегоне Денисово – Вязники 12 августа
ФК «Нижний Новгород» на выезде вырвал победу у «Томи»
Двадцать свертков с наркотиками изъяли у водителя в Кстовском районе