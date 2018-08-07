На "Аллее любви" у нижегородского кремля начался оползень
На "Аллее любви" у нижегородского кремля начался оползень
На "Аллее любви" у нижегородского кремля начался оползень
На "Аллее любви" у нижегородского кремля начался оползень
На "Аллее любви" у нижегородского кремля начался оползень
На "Аллее любви" у нижегородского кремля начался оползень
На "Аллее любви" у нижегородского кремля начался оползень
На "Аллее любви" у нижегородского кремля начался оползень
На "Аллее любви" у нижегородского кремля начался оползень
На "Аллее любви" у нижегородского кремля начался оползень
На "Аллее любви" у нижегородского кремля начался оползень