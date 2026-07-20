В ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске заложили камень в основание нового завода

Фото: Telegram-канал Михаила Клинкова.

На площадке особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске дан старт строительству нового завода по производству трубопроводных систем.

Продукция предприятия уже смонтирована на системах крупнейших атомных объектов — Курской и Ленинградской АЭС, а также атомных станций в Турции, Индии и Бангладеш. Новый завод продолжит эту линейку, обеспечивая высокотехнологичной продукцией атомную отрасль, топливно-энергетический комплекс и нефтегазовый сектор.

Общий объём инвестиций превысит 9 миллиардов рублей. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Через полтора года после выхода на проектную мощность завод будет выпускать около 3,5 тысячи тонн высококачественной продукции ежегодно. На предприятии создадут 800 новых рабочих мест.

В день старта строительства губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор компании Михаил Первышин заложили капсулу времени в основание будущего завода. Послание потомкам будет вскрыто через 50 лет — в 2076 году. Гости мероприятия также оставили свои напутствия в книге пожеланий для будущих сотрудников. Чин освящения первого камня провёл секретарь Нижегородского епархиального управления иерей Александр Тенькаев.

Глава Дзержинска Михаил Клинков поблагодарил губернатора, директора Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко и всех, кто помогает создавать благоприятные условия для инвесторов ОЭЗ «Кулибин». Он подчеркнул, что для города организация новых производств имеет стратегическое значение: это стабильные рабочие места с достойной зарплатой, карьерные возможности для молодёжи и развитие социально ориентированного бизнеса.

«Уверен, что будущий завод впишет свою яркую страницу в историю Дзержинска», — отметил Михаил Клинков.