Михаил Клинков поздравил металлургов с профессиональным праздником

Фото: Telegram-канал Михаила Клинкова.

Накануне Дня металлурга глава Дзержинска Михаил Клинков посетил предприятие «Монтаж Комплект Строй». Компания, работающая на рынке с 2014 года, специализируется на производстве и монтаже металлоконструкций. За время работы здесь изготовили и поставили заказчикам более 25 тысяч тонн продукции, смонтировали свыше 100 промышленных зданий и складов.

Производственные мощности расположены в собственных цехах площадью 6 тысяч квадратных метров, что позволяет ежемесячно выпускать до 300 тонн готовой продукции. На предприятии установлено современное оборудование: лазерный станок для раскроя листового металла мощностью 20 кВт, лазерный труборез, пресс с усилием 135 тонн и ленточные пилы. Вся продукция соответствует действующим строительным нормам и стандартам качества.

Среди реализованных проектов — поставка и монтаж несущих конструкций для крыши актового зала нижегородской школы №96, изготовление парапетов для школы №10 им. А.О. Молева в Дзержинске, а также строительство производственных цехов для ООО «Завод синтанолов» и АО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская».

Особое внимание глава города уделил коллективу предприятия. На производстве трудятся 25 человек: инженеры, операторы станков с ЧПУ, маляры, сборщики металлоконструкций, сварщики. Все они — профессионалы своего дела, выпускающие продукцию высокого качества.

Михаил Клинков вручил директору компании Сергею Тептелеву благодарственное письмо за добросовестный труд и вклад в развитие Дзержинска.

«Мы гордимся промышленными гигантами, но большую роль играет средний и малый бизнес — он создаёт рабочие места, обеспечивает город и регион качественной продукцией, пополняет бюджеты», — отметил глава города.

Он поздравил всех работников металлургической отрасли с профессиональным праздником, пожелав им новых достижений, интересных проектов и надёжных партнёров.