Более 150 выпускников Дзержинского политехнического института получили дипломы

Фото: Telegram-канал Михаила Клинкова.

В Дзержинске на прошлой неделе состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам политехнического института НГТУ им. Р. Е. Алексеева. Событие собрало представителей власти, преподавателей, родителей и самих героев вечера — молодых инженеров, которым предстоит определять будущее промышленности региона.

С поздравлениями к выпускникам обратились мэр Михаил Клинков, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, Герой Труда России, депутат регионального парламента Юлия Гаревская и директор института Александр Петровский.

Евгений Люлин отметил, что Дзержинский политехнический институт по праву считается кузницей инженерных кадров не только для города химиков, но и для всей области. Он подчеркнул, что студенты с первых курсов погружаются в науку, участвуют в исследованиях, получают гранты и патенты, а значит, приходят на предприятия уже с багажом реальных знаний.

В этом году институт окончили 139 студентов дневного отделения и 18 — заочного. Особая гордость учебного заведения — 21 выпускник с дипломами с отличием. Институт ведёт подготовку по семи направлениям, и его выпускники востребованы на ведущих предприятиях страны.

Глава города Михаил Клинков поздравил выпускников и их родителей, пожелав удачи на новом жизненном этапе.