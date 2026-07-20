В детском саду №127 в Дзержинске обновили территорию. Фото: Telegram-канал Михаила Клинкова.

В Дзержинске продолжается благоустройство образовательных учреждений. На этот раз масштабные работы прошли в детском саду №127. Более двух тысяч квадратных метров территории получили новое асфальтовое покрытие. Средства на обновление выделили из городского бюджета, сообщил мэр города химиков Михаил Клинков.

Идея привести территорию в порядок принадлежала педагогам и родителям. В прошлом году коллектив активно участвовал в губернаторском проекте «Вам решать!» — немного не хватило голосов, но администрация поддержала инициативу и нашла финансирование.

Сегодня детский сад, где воспитываются почти 200 малышей, превратился в настоящую образовательную среду под открытым небом. На участке оборудованы площадки для изучения правил дорожного движения, разбиты грядки, где ребята ухаживают за растениями, а подготовительная группа высаживает плодовые деревья. Здесь появились метеоплощадка, «сказочный дворик» и собственная экологическая тропа.

Заведующая Ольга Сафронова вместе с коллективом создаёт в учреждении атмосферу уюта и заботы. Недавно в саду провели капитальный ремонт пищеблока. Педагоги работают в тесном контакте с родителями — именно такой подход, по мнению главы города, даёт лучший результат. Михаил Клинков поблагодарил заведующую и весь коллектив за неравнодушие, высокий профессионализм и ту тёплую домашнюю атмосферу, которую они создают для маленьких дзержинцев.