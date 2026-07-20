В Дзержинске готовят котельные к новому отопительному сезону. Фото: Telegram-канал Михаила Клинкова.

В Дзержинске полным ходом идёт подготовка к предстоящей зиме. Глава города Михаил Клинков проверил ход работ на котельной № 15 в переулке Западном, а также на котельных № 53 и № 54 на улице Патоличева.

На котельной № 15 ведётся капитальный ремонт дымоотводящей системы, замена четырёх котловых насосов с изменением схемы обвязки и капитальный ремонт трёх теплообменников.

На котельной № 53 ремонтируют тепловую сеть — от камеры № 13 до ТК № 15. На котельной № 54 основные работы уже завершены: объект готов на 95%. Остался только финальный этап — поверка манометров, после чего она будет полностью готова к подаче тепла.

Генеральный директор ООО «Нижегородтеплогаз» Алексей Кузнецов доложил, что гидравлические испытания тепловых сетей выполнены на всех 43 котельных. Выявлено 53 дефекта, из которых 40 уже устранены. Планово-предупредительный ремонт системы горячего водоснабжения выполнен на 7 из 14 котельных.

В рамках инвестиционной программы запланировано строительство нового участка тепловой сети и установка теплового пункта для теплоснабжения дома № 33 по проспекту Дзержинского. Также предстоит техническое перевооружение узлов учёта расхода газа в котельных № 49 и № 60. Кроме того, подрядчики ведут текущий ремонт тепловых сетей с заменой 1,5 км труб, восстанавливают тепловую изоляцию, ремонтируют четыре тепловые камеры, а также здания и кровли котельных. Все работы идут по графику.

Михаил Клинков поблагодарил коллектив «Нижегородтеплогаз» за бесперебойную работу сложной системы городского теплоснабжения. Он подчеркнул: чем качественнее подготовка сейчас, тем спокойнее пройдёт отопительный сезон.