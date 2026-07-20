Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу после ночных ограничений. Фото: Кристина БЕРБАСОВА. Перейти в Фотобанк КП

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова вернулся к штатной работе. Ограничения на приём и отправку рейсов, введённые ночью 20 июля, сняты. Об этом сообщили в Росавиации и пресс-службе аэровокзала.

Временные меры действовали с часу ночи до четырёх утра. Причиной стало введение на территории Нижегородской области режима «Беспилотная опасность». Мера была продиктована требованиями безопасности полётов.

Сейчас аэропорт функционирует в обычном режиме, принимает и отправляет рейсы по расписанию. Пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию о вылетах у авиакомпаний.