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НовостиЗдоровье19 июля 2026 14:15

Нижегородские врачи извлекли гигантский грибок из черепа пациентки

Медики избавили пациентку от многолетних головных болей после сложной операции
Евгения ФРОЛОВА
Нижегородские врачи извлекли гигантский грибок из черепа пациентки.

Нижегородские врачи извлекли гигантский грибок из черепа пациентки.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородский ЛОР-хирург Григорий Белозеров удалил у пациентки крупную мицетому – плотное скопление грибковых масс в клиновидной пазухе носа. Образование находилось глубоко в основании черепа, рядом с гипофизом и зрительными нервами, поэтому операция требовала особой точности и осторожности. Об этом сообщает MAX-канал «Бокал Прессека».

Из-за высокой плотности грибковое образование пришлось извлекать небольшими частями. Врачи полностью очистили пазуху и обработали пораженную область.

После операции пациентка проходит восстановление. Специалисты ожидают, что после завершения реабилитации у нее восстановятся носовое дыхание и обоняние, а также исчезнут мучившие ее долгое время головные боли.

Мицетома – это редкое заболевание, при котором в полостях организма формируется плотное скопление грибковых элементов. Врачи отмечают, что при таком расположении образования особенно важно своевременно обратиться за медицинской помощью.