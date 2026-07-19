Нижегородские врачи извлекли гигантский грибок из черепа пациентки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородский ЛОР-хирург Григорий Белозеров удалил у пациентки крупную мицетому – плотное скопление грибковых масс в клиновидной пазухе носа. Образование находилось глубоко в основании черепа, рядом с гипофизом и зрительными нервами, поэтому операция требовала особой точности и осторожности. Об этом сообщает MAX-канал «Бокал Прессека».

Из-за высокой плотности грибковое образование пришлось извлекать небольшими частями. Врачи полностью очистили пазуху и обработали пораженную область.

После операции пациентка проходит восстановление. Специалисты ожидают, что после завершения реабилитации у нее восстановятся носовое дыхание и обоняние, а также исчезнут мучившие ее долгое время головные боли.

Мицетома – это редкое заболевание, при котором в полостях организма формируется плотное скопление грибковых элементов. Врачи отмечают, что при таком расположении образования особенно важно своевременно обратиться за медицинской помощью.