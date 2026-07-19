Роспотребнадзор назвал 14 безопасных для купания пляжей Нижегородской области. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты регионального Роспотребнадзора подтвердили, что вода на 14 пляжах Нижегородской области отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. По данным лабораторных исследований на 17 июля, купание разрешено на нескольких водоемах Нижнего Новгорода, а также в Арзамасе, Семенове, Богородске, на Бору, в Лыскове и Выксе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Нижнем Новгороде безопасной признана вода на озерах парков культуры и отдыха первой и второй очереди в Автозаводском районе, на двух пляжах Силикатного озера в Ленинском районе, озере Сортировочном «Березовая роща» в Канавинском районе, а также на озерах Пестичном и Лунском в Сормовском районе.

Кроме того, требованиям соответствуют пруд «408 км» и река Теша в Арзамасе, Верхнее озеро в Семенове, озеро у Крутой горы в Богородске, Святое озеро в поселке Пушкино, Юрасовское озеро на Бору, городской пляж на Волге в Лыскове и все три пляжа Верхнего пруда в Выксе.

В Роспотребнадзоре напоминают, что перед поездкой на пляж стоит проверить актуальную информацию о качестве воды. Отдыхать рекомендуется только в официально разрешенных местах, оборудованных спасательными постами и необходимой инфраструктурой.