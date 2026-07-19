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НовостиОбщество19 июля 2026 12:55

Роспотребнадзор назвал 14 безопасных для купания пляжей Нижегородской области

Лабораторные исследования подтвердили соответствие воды санитарным требованиям
Евгения ФРОЛОВА
Роспотребнадзор назвал 14 безопасных для купания пляжей Нижегородской области.

Роспотребнадзор назвал 14 безопасных для купания пляжей Нижегородской области.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты регионального Роспотребнадзора подтвердили, что вода на 14 пляжах Нижегородской области отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. По данным лабораторных исследований на 17 июля, купание разрешено на нескольких водоемах Нижнего Новгорода, а также в Арзамасе, Семенове, Богородске, на Бору, в Лыскове и Выксе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Нижнем Новгороде безопасной признана вода на озерах парков культуры и отдыха первой и второй очереди в Автозаводском районе, на двух пляжах Силикатного озера в Ленинском районе, озере Сортировочном «Березовая роща» в Канавинском районе, а также на озерах Пестичном и Лунском в Сормовском районе.

Кроме того, требованиям соответствуют пруд «408 км» и река Теша в Арзамасе, Верхнее озеро в Семенове, озеро у Крутой горы в Богородске, Святое озеро в поселке Пушкино, Юрасовское озеро на Бору, городской пляж на Волге в Лыскове и все три пляжа Верхнего пруда в Выксе.

В Роспотребнадзоре напоминают, что перед поездкой на пляж стоит проверить актуальную информацию о качестве воды. Отдыхать рекомендуется только в официально разрешенных местах, оборудованных спасательными постами и необходимой инфраструктурой.