Заселение в гостиницы через MAX станет доступно в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Нижегородской области смогут заселяться в гостиницы с помощью цифрового ID в национальном мессенджере MAX. Новый сервис позволит туристам подтверждать личность без предъявления бумажных документов и сократит время оформления на стойке регистрации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Новая возможность появилась в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Гостям отелей больше не придется ждать заполнения документов вручную: данные будут автоматически передаваться из государственных систем, что поможет избежать ошибок и сделать процесс быстрее.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо открыть в приложении MAX раздел «Цифровой ID», выбрать паспорт и предъявить QR-код сотруднику гостиницы. После проверки через «Госкан» на «Госуслугах» личность гостя будет подтверждена.

При этом традиционный способ регистрации сохраняется – путешественники по-прежнему смогут заселяться по обычному паспорту. Новый формат станет дополнительной возможностью для тех, кто хочет сэкономить время.

Также цифровой ID можно использовать для подтверждения возраста, льготного статуса и хранения других документов. Заселение через MAX доступно и семьям с детьми – для этого предусмотрен отдельный раздел с данными о ребенке.

Ожидается, что в 2026 году подключиться к системе смогут несколько тысяч российских гостиниц. С 1 сентября отели с номерным фондом более 50 мест должны будут обеспечить возможность цифрового заселения.