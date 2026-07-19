Глеб Никитин поздравил металлургов Нижегородской области с праздником. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил работников металлургической отрасли и ветеранов производства с Днем металлурга. Он отметил, что история отечественной металлургии тесно связана с регионом, где более двух веков назад начали формироваться традиции горнозаводского дела. Поздравление опубликовано на сайте правительства Нижегородской области.

Глава региона подчеркнул, что именно металлургические предприятия стали основой развития таких промышленных центров, как Выкса и Кулебаки. Сегодня они обеспечивают продукцией важнейшие сферы экономики – машиностроение, строительство, энергетику и оборонный комплекс.

Кроме того, металлургические компании активно участвуют в жизни городов присутствия: помогают развивать социальную инфраструктуру, благоустройство, строят спортивные и культурные объекты.

Глеб Никитин отметил, что современные специалисты продолжают традиции, заложенные основателями отрасли, и сохраняют высокий уровень профессионализма даже в сложных экономических условиях.

Губернатор поблагодарил металлургов за преданность профессии и пожелал им здоровья, благополучия и новых трудовых достижений.