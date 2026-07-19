Пенсионерка из Арзамаса лишилась почти 90 тысяч рублей из-за лжеродственницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

72-летняя жительница Арзамаса стала жертвой мошенников, которые выманили у нее данные банковской карты под предлогом получения подарков и денежной выплаты от банка. После передачи реквизитов со счета пенсионерки списали более 88 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По словам женщины, в одной из социальных сетей ей написала неизвестная женщина. Собеседница представилась двоюродной сестрой пенсионерки и рассказал о якобы действующей государственной программе для клиентов банка, по которой можно получить подарочные наборы и деньги.

Чтобы «оформить выплату», злоумышленница попросила сообщить данные банковской карты. Поверив сообщению, пенсионерка передала необходимую информацию. Вскоре после этого с ее счета исчезли денежные средства.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Сейчас сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, чтобы установить личность подозреваемого.

Правоохранители напоминают: даже если сообщение приходит от знакомого человека, не стоит передавать данные карты, пароли и коды из СМС. Аккаунты родственников и друзей могут быть взломаны мошенниками.