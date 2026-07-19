Нижний Новгород собрал 42 139 зрителей на матче за Суперкубок России. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Нижний Новгород собрал 42 139 болельщиков на матче за OLIMPBET Суперкубок России. Встреча между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» прошла на «Совкомбанк Арене» и стала главным футбольным событием начала сезона, сообщили в пресс-службе РФС.

На трибунах стадиона царила праздничная атмосфера – фанаты обеих команд поддерживали игроков на протяжении всего матча. Нижний Новгород вновь подтвердил статус города, способного принимать крупные спортивные события федерального уровня.

Главный футбольный трофей сезона разыграли при полной поддержке болельщиков на трибунах. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Сама игра получилась максимально напряженной. «Спартак» открыл счет в первом тайме – на 25-й минуте отличился Кристофер Мартинс. Однако «Зенит» сумел сравнять счет уже в добавленное время благодаря точному удару Александра Соболева с пенальти.

Победителя определила серия одиннадцатиметровых ударов. Футболисты «Зенита» оказались точнее и выиграли со счетом 4:2, завоевав десятый Суперкубок России в истории клуба.

Перед стартом матча для болельщиков подготовили развлекательную программу. На площади у стадиона выступил CHEBANOV, а во время разминки команд прошел диджей-сет Леонида Руденко.