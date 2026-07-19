Нижний Новгород собрал 42 139 зрителей на матче за Суперкубок России.

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП
Нижний Новгород собрал 42 139 болельщиков на матче за OLIMPBET Суперкубок России. Встреча между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» прошла на «Совкомбанк Арене» и стала главным футбольным событием начала сезона, сообщили в пресс-службе РФС.
На трибунах стадиона царила праздничная атмосфера – фанаты обеих команд поддерживали игроков на протяжении всего матча. Нижний Новгород вновь подтвердил статус города, способного принимать крупные спортивные события федерального уровня.
Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП
Сама игра получилась максимально напряженной. «Спартак» открыл счет в первом тайме – на 25-й минуте отличился Кристофер Мартинс. Однако «Зенит» сумел сравнять счет уже в добавленное время благодаря точному удару Александра Соболева с пенальти.
Победителя определила серия одиннадцатиметровых ударов. Футболисты «Зенита» оказались точнее и выиграли со счетом 4:2, завоевав десятый Суперкубок России в истории клуба.
Перед стартом матча для болельщиков подготовили развлекательную программу. На площади у стадиона выступил CHEBANOV, а во время разминки команд прошел диджей-сет Леонида Руденко.