Бастрыкин запросил доклад по делу пострадавшей нижегородской велосипедистки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела после обращения жительницы Нижегородской области. Женщина пожаловалась в социальных сетях, что получила тяжелую травму, которая обернулась для неё впоследствии инвалидностью, передвигаясь на велосипеде. По ее словам, причиной происшествия стала глубокая канава на дороге, возле которой не было предупреждающих знаков, сообщили в Информационном центре СК России.

По факту произошедшего следователи СУ СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Ахметшину А.С. представить доклад о ходе расследования, а также дать информацию по доводам, изложенным в обращении заявительницы. Ход расследования уголовного дела остается на контроле центрального аппарата Следственного комитета.