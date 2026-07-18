Умер нижегородский спортивный журналист Владимир Смирнов Фото: министерство спорта Нижегородской области

В Нижнем Новгороде скончался Владимир Смирнов – главный редактор редакции спортивных программ, известный тележурналист, которого хорошо помнят зрители «ННТВ», «Волги» и «Волги 24». Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области в социальных сетях.

— Благодарим Владимира за каждый сюжет, репортаж и каждую новость о спорте, за его профессионализм, неравнодушие и многолетний труд, – пишет ведомство.

В памяти нижегродцев навсегда останется программа «Спорт-Тайм», к которой был причастен Владимир Смирнов. Программа считается одной из лучших в Нижегородской области.

Владимир Смирнов профессионал – своего дела. Он был влюблен в журналистику и спорт. «Комсомольская правда – Нижний Новгород» выражает глубокие соболезнования родным и близким.