В «Нижновэнерго» прошел День охраны труда

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Во всех структурных подразделениях филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» состоялся День охраны труда. Директор филиала Дмитрий Федоров, представители аппарата управления, руководители подразделений разобрали обстоятельства и причины ряда инцидентов, имевших место в филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», и рассмотрели меры по предотвращению подобных случаев.

На учебно-тренировочных полигонах энергетики отработали практические навыки безопасного выполнения работ в электроустановках и на высоте, устранения типовых дефектов оборудования, а также применения первичных средств пожаротушения.

Комиссии подразделений проверили соблюдение требований охраны труда, производственной и пожарной безопасности, а также санитарно-бытовые условия на рабочих местах. По итогам проверок определили дополнительные мероприятия по совершенствованию условий труда персонала.

День охраны труда является важным элементом профилактической работы, направленной на предупреждение производственного травматизма и повышение культуры безопасности в коллективе.