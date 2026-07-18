Бывшего руководителя управделами Нижегородской области оправдали в суде Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Суд вынес оправдательный приговор экс-главе управделами Нижегородской области, которого обвиняли в нецелевом расходовании казённых денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Нижегородский областной суд.

Судебное заседание состоялось 17 июля. Бывший чиновник проходил обвиняемым по делу о растрате нескольких миллионов рублей.

Следствием была выдвинута версия о том, что бывший руководитель управделами отправил 5,3 миллиона рублей на ремонт служебной квартиры площадью 150 квадратных метров незаконно. Деньги на ремонт жилья предназначались для другого чиновника.

Расследование началось ещё в 2025 году. Всё это время бывший чиновник находился в СИЗО и последовательно отрицал свою причастность к преступлению. В итоге суд признал его невиновным и оправдал.