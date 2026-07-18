«Зенит» и «Спартак» приехали в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Футбольные клубы «Зенит» и «Спартак» прибыли в Нижний Новгород на матч, чтобы побороться за Суперкубок России. Игра состоится на стадионе «Совкомбанк Арена» вечером 18 июля.

Футболисты уже успели потренироваться на стадионе и поучаствовать в пресс-конференции. Обе команды настраиваются на сложный матч.

Матч за Суперкубок России впервые проходит в Нижнем Новгороде, на стадионе ожидается аншлаг. Это подтвердили организаторы и участники сегодняшней футбольной битвы.

«КП Спорт» рассказал, на что ставить в матче за Суперкубок России-2026 между «Зенитом» и «Спартаком».