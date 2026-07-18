Молодых нижегородцев приглашают на «Нейроигры». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» запускает новый спецпроект «Нейроигры». Это командное соревнование для молодых разработчиков, дизайнеров и специалистов по цифровому контенту. Участникам предстоит за один день разработать рабочий прототип игры с использованием искусственного интеллекта, сообщает АНО «Россия — страна возможностей».

Заявки могут подать жители Нижегородской области от 14 до 35 лет, у которых есть опыт разработки игровых прототипов и навыки работы с нейросетями. Регистрация открыта до 17 августа. Очный этап пройдёт 27 августа в кластере видеоигр Сколково.

Генеральный директор платформы Андрей Бетин отметил, что проект даёт молодым людям возможность пройти полный цикл создания игрового продукта, освоить современные инструменты ИИ и попробовать себя в одной из самых динамичных сфер креативной экономики. По его словам, это стартовая площадка для будущих лидеров игровой индустрии.

Формат соревнования жёсткий: команды из 3–5 человек получат задание непосредственно перед стартом. За 8 часов им предстоит придумать концепцию, создать игровые ассеты с помощью нейросетей, собрать прототип и презентовать его жюри. Победителей ждут денежные призы и подарки от организаторов.

«Нейроигры» — часть федерального проекта «Россия – страна возможностей» и национального проекта «Молодёжь и дети». Проект направлен на развитие практических навыков в сфере ИИ, геймдева и цифровых продуктов.