Крупнейший тир хотят возродить в Нижегородской области. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Стрелковый клуб ДОСААФ в Нижнем Новгороде, который считался самым большим тиром в регионе, перестал принимать посетителей. В двух галереях по 50 метров каждая размещалось 235 единиц оборудования. Здесь проходили тренировки спортсменов, занятия по патриотическому воспитанию и стрельбы из разных видов оружия. Однако сейчас объект не соответствует требованиям Росгвардии и находится в неудовлетворительном состоянии, сообщил министр спорта региона Дмитрий Кабайло.

По его словам, ведомство крайне обеспокоено сложившейся ситуацией. Запросы на восстановление работы тира поступили от региональной федерации пулевой стрельбы, силовых структур и самих спортсменов, которые регулярно занимались здесь.

Вместе с исполняющим обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ Аркадием Поповым министр лично выехал на объект, чтобы оценить его состояние и обсудить возможные пути решения проблемы.

- Таких объектов в регионе больше нет, поэтому он обязательно должен работать, — подчеркнул Дмитрий Кабайло. Совместными усилиями министерство спорта и руководство ДОСААФ намерены искать варианты по возрождению тира и возвращению его к полноценной работе.