Врачи спасли пациентку с меланомой в Нижнем Новгороде Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врач обнаружил незаметную меланому на спине пациентки в Нижнем Новгороде. Выявив опухоль на ранней стадии, он спас ей жизнь. Об этом сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

Пациентка пришла на прием в поликлинику №1 в Новинках. Она жаловалась на дискомфорт в молочных железах. При осмотре врач заметил пятно на спине, которое его насторожило. Он предложил пациентке пройти дерматоскопию.

По результатам процедуры страшное предположение подтвердилось – пятнышко размером всего пять миллиметров оказалось меланомой. Пациентку сразу же направили в онкологический центр для прохождения лечения.

К счастью, опухоль поразила только верхние слои кожи. Благодаря выявлению меланомы на ранней стадии, опухоль удалили с помощью хирургического вмешательства. Жизни пациентки больше ничто не угрожает.

Врачи напоминают о безопасности и правилах, которых стоит придерживаться, чтобы не подвергать себя риску заболеть раком. Помните, что загорать стоит либо до 10:00 часов утра, либо после 16:00. Следует использовать крем для защиты кожи от лучей ультрафиолета. Наносите его на лицо и тело за 20-30 минут до выхода на улицу. Не забывайте его обновлять каждые 3-4 часа, при необходимости используйте водостойкие продукты.