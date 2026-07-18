Сабантуй отметят в Нижнем Новгороде 25 июля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Татарский праздник Сабантуй отметят в Нижнем Новгороде 25 июля. Праздник, посвящённый Году единства народов России, пройдёт в парке имени 1 Мая, сообщает общественная организация «Местная национально-культурная автономия татар г. Нижнего Новгорода».

В день праздника на площадках парка развернутся выступления фольклорных ансамблей и сольных исполнителей. Желающие смогут помериться силой в национальной борьбе «Корэш», попробовать себя в старинных играх, посетить мастер-классы по ремёслам и узнать больше о татарском костюме и быте. Для детей и родителей будут работать интерактивные и патриотические зоны.

Председатель местной национально-культурной автономии татар Нижнего Новгорода Тимур Шарафутдинов назвал Сабантуй не просто этническим фестивалем, а важной городской традицией.

- Это праздник, который собирает семьи, соседей, людей разных вер и культур. Татары веками живут на нижегородской земле плечом к плечу с другими народами, и мы всегда ценили это соседство. В Год единства особенно важно помнить: наша общая сила — в бережном отношении к своим истокам, в открытости миру и в умении радоваться вместе, - сказал он.