Подрядчик похитил 19 млн рублей на вывозе опасных отходов в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело после проверки природоохранной прокуратуры, выявившей возможное мошенничество при обезвреживании опасных отходов. По версии надзорного ведомства, подрядная организация незаконно получила более 19 миллионов рублей, представив фиктивные документы о выполнении работ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка показала, что речь идет об отходах III класса опасности – отработанных деревянных шпалах, пропитанных антисептическими составами. Они образовались во время модернизации трамвайных путей в Нижнем Новгороде. Несмотря на то, что предприятие полностью оплатило услуги подрядчика, фактическое обезвреживание отходов, как считают в прокуратуре, не проводилось.

По предварительным данным, руководитель подрядной организации знал, что необходимое оборудование – установка термодеструкции и измельчитель – находилось в неисправном состоянии. Вместо переработки сотни тонн опасных отходов были вывезены и складированы на территории полигона в Бору.

Материалы проверки передали в органы предварительного расследования. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к предполагаемой афере.