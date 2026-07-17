Будущим мамам Нижегородской области упростили получение декретных с 1 июля. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительницам Нижегородской области, которые готовятся стать мамами, напомнили о новых правилах назначения пособия по беременности и родам. С 1 июля 2026 года выплаты для большинства работающих женщин оформляются автоматически – без подачи заявления и сбора документов. Социальный фонд России самостоятельно получает сведения об электронном больничном и передает их работодателю. Исключение сохраняется лишь для женщин, работающих по совместительству у нескольких работодателей, сообщает ТАСС.

Как пояснил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, размер пособия рассчитывается исходя из среднего заработка за 2024 и 2025 годы и продолжительности декретного отпуска, который обычно составляет 140 дней. В 2026 году максимальная выплата достигает 955,8 тысячи рублей, минимальная – около 124,7 тысячи рублей.

Кроме того, женщины, вставшие на учет по беременности до 12 недель, могут рассчитывать на отдельную выплату, размер которой зависит от доходов семьи. Новые правила также распространяются на студенток очной формы обучения, безработных при соблюдении установленных условий и самозанятых, добровольно участвующих в системе социального страхования. Подать заявление, если оно требуется, необходимо не позднее шести месяцев после окончания отпуска по беременности и родам.