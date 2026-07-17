Нижегородская лаборатория выявила запрещенный консервант в сливочном масле. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» обнаружили несоответствия в образце сливочного масла, который исследовали в рамках государственного пищевого мониторинга. Проверка показала отклонения по жирнокислотному составу, а также наличие сорбиновой кислоты – консерванта, использование которого в сливочном масле запрещено. Полученные результаты уже направлены в Россельхознадзор для дальнейшего разбирательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Исследование проводилось с 6 по 16 июля 2026 года специалистами химико-токсикологического отдела лаборатории. По данным экспертов, выявленные нарушения могут свидетельствовать как о фальсификации продукции, так и о несоблюдении технологии производства. Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республикам Марий Эл и Мордовия примет решение о дальнейших мерах.

Специалисты напоминают, что сорбиновая кислота (Е200) не допускается к использованию при производстве сливочного масла. Иногда ее добавляют для увеличения срока хранения продукции, однако это противоречит требованиям технического регламента о безопасности пищевой продукции.