Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиАвто17 июля 2026 12:53

Мэр Нижнего Новгорода проверил работу волонтеров на АЗС

Юрий Шалабаев посетил заправку на Гребном канале
Екатерина МАРКЕЛОВА
Мэр Нижнего Новгорода проверил работу волонтеров на АЗС.

Мэр Нижнего Новгорода проверил работу волонтеров на АЗС.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев лично оценил работу сотрудников администрации, которые с 9 июля дежурят на сетевых заправках города в качестве волонтёров. Мэр посетил одну из АЗС на Гребном канале вечером 16 июля.

Юрий Шалабаев рассказал, что на заправке была очередь из 15–20 машин, а перед этим проходил технический перерыв для слива бензовоза, из-за чего ожидание заняло около 30–40 минут. Однако, как только заправка возобновила работу, волонтеры распределяли машины по колонкам, направляли потоки и помогали водителям быстрее занимать места.

Всего в дежурствах на 55 сетевых заправках города участвуют почти 1300 сотрудников администрации, районных администраций и подведомственных учреждений. Волонтёры информируют водителей о наличии топлива, напоминают о правилах заправки по чётным и нечётным дням, помогают избегать заторов. Автомобилисты поделились с мэром, что благодаря волонтерам сократилось время ожидания, а порядок стал строже. Помощь оценили и сотрудники автозаправок, они сказали, что работать стало значительно проще.