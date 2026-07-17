Мэр Нижнего Новгорода проверил работу волонтеров на АЗС. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев лично оценил работу сотрудников администрации, которые с 9 июля дежурят на сетевых заправках города в качестве волонтёров. Мэр посетил одну из АЗС на Гребном канале вечером 16 июля.

Юрий Шалабаев рассказал, что на заправке была очередь из 15–20 машин, а перед этим проходил технический перерыв для слива бензовоза, из-за чего ожидание заняло около 30–40 минут. Однако, как только заправка возобновила работу, волонтеры распределяли машины по колонкам, направляли потоки и помогали водителям быстрее занимать места.

Всего в дежурствах на 55 сетевых заправках города участвуют почти 1300 сотрудников администрации, районных администраций и подведомственных учреждений. Волонтёры информируют водителей о наличии топлива, напоминают о правилах заправки по чётным и нечётным дням, помогают избегать заторов. Автомобилисты поделились с мэром, что благодаря волонтерам сократилось время ожидания, а порядок стал строже. Помощь оценили и сотрудники автозаправок, они сказали, что работать стало значительно проще.