Экс-замначальника нижегородской колонии арестован за разглашение гостайны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника одной из исправительных колоний регионального ГУФСИН. По данным следствия, экс-сотрудник, имевший доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, передал секретную служебную информацию людям, не обладавшим соответствующим допуском. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Фигурант являлся секретоносителем и был осведомлен о действующих запретах и ограничениях, связанных с работой с закрытыми сведениями. Несмотря на это, он допустил разглашение информации, которая относится к государственной тайне. По версии следствия, мужчина понимал противоправный характер своих действий, однако не предотвратил передачу секретных данных посторонним лицам.

Следственный отдел УФСБ России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по статье о разглашении государственной тайны.

В настоящее время подозреваемый задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.