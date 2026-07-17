Более 320 млн рублей заплатят нижегородские предприятия за загрязнение стоков. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Промышленные предприятия Нижнего Новгорода по итогам первого полугодия 2026 года получили начисления на сумму свыше 322 млн рублей за негативное воздействие на систему водоотведения и окружающую среду. За превышение нормативов сброса загрязняющих веществ организациям выставили счета на 141 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Новгорода.

По информации АО «ОКО», с января по июнь специалисты обследовали 639 предприятий и отобрали более 100 проб сточных вод. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма начислений за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ почти удвоилась – с 23 млн до 40,5 млн рублей.

Кроме того, более чем на 10% выросли начисления за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения – они превысили 100 млн рублей. В июне специалисты выявили на одном из городских заводов запрещенный сброс нефтепродуктов, а 16 июля на главной насосной станции зафиксировали поступление серой маслянистой субстанции с резким запахом, предположительно ацетона.

В коммунальной организации подчеркнули, что подобные нарушения создают дополнительную нагрузку на очистные сооружения, нарушают работу биологической очистки и могут привести к повреждению оборудования. Средства, полученные в виде начислений, планируется направить на развитие и повышение надежности городской системы водоотведения.