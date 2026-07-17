Трех граждан Индии выдворили из Нижегородской области за нелегальное пребывание. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Трое граждан Индии покинули территорию России по решению суда после нарушения миграционного законодательства. Судебные приставы Нижегородской области сопроводили иностранцев до пункта пропуска через государственную границу, где передали их сотрудникам пограничной службы ФСБ России. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГУФССП России.

Основанием для выдворения стали постановления суда. Проверка показала, что иностранные граждане находились в стране без документов, подтверждающих право на временное проживание и трудовую деятельность.

До исполнения судебного решения нарушители находились в Центре временного содержания иностранных граждан. После оформления необходимых документов судебные приставы доставили их к государственной границе, где процедура выдворения была завершена. Теперь въезд в Россию для них закрыт на ближайшие пять лет.

В ГУФССП также отметили, что за первые шесть месяцев 2026 года из Нижегородской области были выдворены уже 1035 нелегальных мигрантов. Большинство из них – граждане стран ближнего зарубежья, включая Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Армению, Киргизию и Туркменистан.